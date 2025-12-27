Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών, -4- περιπτώσεις κλοπών και -9- απόπειρες αυτών σε τοπικές κοινότητες των Δήμων Άργους-Μυκηνών και Βόρειας Κυνουρίας.

Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορείται 55χρονος αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών, αξιοποιώντας κατάλληλα συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι ο ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2025 έως 28.11.2025, διέπραξε -4- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες και Ιερό Ναό και -9- απόπειρες κλοπών σε οικίες και πρατήριο υγρών καυσίμων, από όπου αφαίρεσε τιμαλφή, ρουχισμό, χρυσαφικά και τάματα, προκαλώντας παράλληλα και φθορές.

Επιπρόσθετα, όπως προέκυψε, σε -1- περίπτωση κλοπής σε οικία, προκάλεσε μικρής έκτασης πυρκαγιά.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής του σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.