Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Ρόδου, εξιχνιάστηκαν -11- περιπτώσεις κλοπών και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία τεσσάρων ημεδαπών δραστών, ηλικίας 13, 14, 14 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε οι νεαροί είχαν συγκροτήσει συμμορία και ενεργώντας από κοινού με την ίδια μεθοδολογία, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή, αφαιρούσαν μοτοσυκλέτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν και μετέβαιναν σε κλειστά καταστήματα που παραβίαζαν αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από την αποδόμηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας εξακριβώθηκε οτι:

Την 15 και 16.07.2025 διέρρηξαν το ίδιο κατάστημα ενδυμάτων και αφαίρεσαν -1.500- ευρώ από κερματοφόρο μηχάνημα προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας -5.000- ευρώ

Το χρονικό διάστημα από 13 έως 14.08.2025 παραβίασαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν -200- ευρώ και -2- ηλεκτρονικές συσκευές, αξίας -600- ευρώ, προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας -500- ευρώ

Την 15.08.2025 διέρρηξαν επιχείρηση και αφαίρεσαν -2- αλκοολούχα ποτά και συσκευή παραγγελιοληψίας

Την 16.08.2025 παραβίασαν καφετέρια και αφαίρεσαν από την ταμειακή μηχανή -150- ευρώ

Το χρονικό διάστημα από 10 έως 17 Αυγούστου 2025, αφαίρεσαν έξι δίκυκλες μοτοσικλέτες

Τα αφαιρεθέντα οχήματα αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.