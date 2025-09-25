Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας εξιχνιάσθηκαν 4 κλοπές από οικίες

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, εξιχνιάσθηκαν συνολικά τέσσερις (4) κλοπές από οικίες σε διάφορες περιοχές της Φθιώτιδας.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων που προέκυψαν από την ενδελεχή προανακριτική διαδικασία, ταυτοποιήθηκε ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, το χρονικό διάστημα από 20-07 έως 13-08-2025, ο ανωτέρω, μαζί με αγνώστους συνεργούς του τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων διερευνώνται, αφαίρεσαν από το εσωτερικό των ανωτέρω οικιών, διάφορα κοσμήματα – τιμαλφή, χρήματα, τρόφιμα και άλλα αντικείμενα των παθόντων.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.