Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, από 14 έως 17-11-2025 στον Βόλο, δράστες διέρρηξαν χώρο δημόσιας υγειονομικής μονάδας και αφαίρεσαν από το εσωτερικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό (τηλεοράσεις, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μονάδες η/υ, οθόνες η/υ κ.λπ.).

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε η εμπλοκή των δύο ημεδαπών δραστών στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο νομότυπων ερευνών που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, προχθες (25-11-2025) το πρωί, βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων και συγκεκριμένα -1- οθόνη η/υ, -3- μονάδες η/υ και -3- τηλεοράσεις. Τα προαναφερόμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο δικαιούχο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.