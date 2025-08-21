Από την Τροχαία στο Επιτελείο της Διεύθυνσης ο Γρηγόρης Καρράς

Μετά από θητεία αρκετών ετών στην θέση του Διοικητή της Τροχαίας Ιωαννίνων ο Γρηγόρης Καρράς παραδίδει την σκυτάλη της υπηρεσίας.

Την θέση του στο εξής αναλαμβάνει ο Θανάσης Σκούφης, με τον Γρηγόρη Καρρά να μετακινείται στο επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων.

Η μετακίνηση προκλήθηκε στο πλαίσιο των τελευταίων μεταθέσεων που επηρέασαν κι άλλους αξιωματικούς της Διεύθυνσης.

Η Τροχαία αποτελεί μία υπηρεσία που έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα της πόλης και έτσι θεωρείται από τις πιο σημαντικές.

Παράλληλα οι δράσεις ευαισθητοποίησης για την μείωση των ατυχημάτων που γινόταν τόσο στον μαθητικό πληθυσμό όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες όπως η πετυχημένη για τον οδηγό της παρέας, θα πρέπει να συνεχιστούν..

Γιατί πιο σημαντικό από τα διπλοπαρκαρίσματα είναι η πρόληψη των ατυχημάτων..

Ο Γρηγόρης Καρράς με αφορμή την αποχώρησή του από την Τροχαία έκανε μία σύντομη συνάντηση με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης για να ευχαριστήσει για την συνεργασία.

Όλοι ευχήθηκαν καλή συνέχεια στα νέα του καθήκοντα.

Πηγή: epiruspost.gr