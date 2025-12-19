Από τη ΣΜΥ τα πρώτα κάλαντα στον Δήμαρχο Τρικκαίων

Κάλαντα χαράς και γιορτών Χριστουγέννων έψαλε η χορωδία σπουδαστών/τριών της ΣΜΥ στον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά. Το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025 η χορωδία και οργανοπαίκτες της Σχολής επισκέφθηκε τον κ. Σακκά στο γραφείο του, συνοδευόμενη από τον υπεύθυνό της Λογαχό κ. Ευθύμιο Πετράκο.

Με κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες με τη φωνή και οι οργανοπαίκτες, έδωσαν τον εορταστικό τόνο χαράς στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, με άψογες εκτελέσεις των μουσικών και χορωδιακών μερών.

Ο κ. Σακκάς ευχήθηκε στα μέλη της χορωδίας και τους μουσικούς, καλές σπουδές σε μια πόλη «που βρίσκεται δίπλα στη ΣΜΥ επί 50 χρόνια, τα οποία πρόσφατα γιορτάσαμε», μεταφέροντας ευχές από τον Δήμο Τρικκαίων στον διοικητή της ΣΜΥ και σε όλο το προσωπικό, στρατιωτικό και πολιτικό.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Μιχάλης Λάππας, Τάκης Παζαΐτης, Παναγιώτης Ντιντής.

