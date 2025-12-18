 Η μοιραία καταδίωξη που "οδήγησε" στο θανάσιμο τραυματισμό Αστυνομικού της Ομάδας  ΔΙ.ΑΣ.

Ο Αστυφύλακας Χρήστος Κουρουνιώτης γεννήθηκε το 1994 και υπηρετούσε στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ..

Σαν σήμερα πριν δυο χρόνια (18/12/2023) στις 04:00 τα ξημερώματα, το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση για απόπειρα κλοπής οχήματος από την περιοχή της Νίκαιας. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διαπίστωσαν ότι στο περιστατικό εμπλέκονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων διέφυγε αμέσως ενώ το δεύτερο έμεινε λίγο πιο πίσω.

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει καταδίωξη με περιπολικά και μοτοσικλέτες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η οποία κατέληξε στην εθνική οδό. Φτάνοντας στο ύψος του Ασπρόπυργου και συγκεκριμένα κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου, ο οδηγός του «υπόπτου» οχήματος πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο ελιγμό, με αποτέλεσμα ένα περιπολικό να φρενάρει απότομα.

Ο άτυχος Χρήστος Κουρουνιώτης που με συνάδελφο του που επέβαινε σε μηχανή της αστυνομίας, έπεσαν πάνω στο περιπολικό με συνέπεια ο Χρήστος Κουρουνιώτης να εκσφενδονιστεί και να χτυπήσει σοβαρά.

Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα ο Χρήστος Ηλ. Κουρουνιώτης κατέληξε.