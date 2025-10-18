Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης συνελήφθησαν 2 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθησαν προχθες (16-10-2025) το πρωί, στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης, δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες διότι τους εντόπισαν να κατέχουν από κοινού σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ξάνθη, τέσσερις συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού βάρους -780,7- γραμμαρίων, μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους -380,7- γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, χρηματικό ποσό και δύο τραπεζικές κάρτες, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Διαβάστε επίσης

Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων δραστών επιχείρησε να διαφύγει αντιστεκόμενος στους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Επιπλέον όπως προέκυψε κατά τη διενεργηθείσα προανάκριση, οι συλληφθέντες κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων την αποθήκευση των ναρκωτικών σε εναλλασσόμενα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και την χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για τις συναλλαγές τους, ώστε να αποφεύγεται η κατ΄ ιδίαν επαφή με τους αγοραστές κατά την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.