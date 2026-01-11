Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία -5- ημεδαπών – μελών εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό τους που αναζητείται διέπρατταν κλοπές από οικίες, καταστήματα, γραφεία και όχημα καθώς επίσης και κλοπές οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 15-12-2025 έως 4-1-2026 σε περιοχές της Ξάνθης.

Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από τους παραπάνω αστυνομικούς σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνελήφθησαν την 9-1-2026 σε οικισμό της Ξάνθης, δύο από τους δράστες.

Όπως προέκυψε, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και εμπεριστατωμένης έρευνας των αστυνομικών, οι δράστες το παραπάνω χρονικό διάστημα, έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα προέβησαν στην τέλεση κλοπών και συγκεκριμένα έχουν εξιχνιαστεί -12- περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα, εκ των οποίων εννέα τετελεσμένες και τρεις σε απόπειρα, -4- περιπτώσεις κλοπών από οικίες, -2- περιπτώσεις διαρρήξεων γραφείων, -1- κλοπή από όχημα και -6- περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων εκ των οποίων πέντε τετελεσμένες και μία απόπειρα. Κατά τη διάπραξη των κλοπών οι δράστες αφαίρεσαν μεταξύ άλλων χρηματικά ποσά, διάφορα χρυσαφικά – κοσμήματα, διάφορα πακέτα τσιγάρων και καπνικών προϊόντων, αλκοολούχα ποτά, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και διάφορα έγγραφα.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν ένα αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ επίσης κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά και είδος ρουχισμού.

Επιπλέον βρέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.