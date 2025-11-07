Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών

Εξιχνιάστηκαν έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, πέντε περιπτώσεις κλοπών από οχήματα, που διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Απρίλιο έως Ιούλιο του τρέχοντος έτους σε παραλιακές περιοχές της Ροδόπης.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού, κατηγορούμενου για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό του.

Συγκεκριμένα, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο δράστης με άγνωστο συνεργό κινούμενοι με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέβησαν σε παραλιακές περιοχές της Ροδόπης, όπου διέρρηξαν πέντε οχήματα, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους, μεταξύ άλλων, διάφορα χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και είδη ρουχισμού.

Το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.