Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθησαν 2 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 4-11-2025 και πρωινές ώρες της 5-11-2025 στην περιοχή του Ασπροπύργου, -2- ημεδαποί, 23χρονος και 26χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των -2- κατηγορουμένων στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή του Ασπροπύργου, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Αρχικά βραδινές ώρες της 4-11-2025 εντοπίστηκε ο 23χρονος κατηγορούμενος, με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., να κινείται με όχημα στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου σε έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν -50- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης επιμελώς κρυμμένα εντός της ασφαλειοθήκης καθώς και το χρηματικό ποσό των -810- ευρώ.

Στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία του 23χρονου, όπου εντοπίστηκε και η 26χρονη, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε πάτωμα παιδικού δωματίου και κατασχέθηκαν:

-911- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών καθώς και

κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.