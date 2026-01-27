 Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθη 22χρονη για διακίνηση ναρκωτικών

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες της 23-1-2026 στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, 22χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση της 22χρονης στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, αυτή εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση.

Σε έρευνα στην οικία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -331- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-3- τρίφτες κάνναβης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-2- σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν αυτοκίνητο και δίκυκλο τα οποία χρησιμοποιούσε η κατηγορούμενη για την μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.