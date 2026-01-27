Εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις κλοπών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

Εξιχνιάστηκαν στα Χανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων -4- υποθέσεις κλοπών που διαπράχτηκαν σε περιαστικές περιοχές των Χανίων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 34χρονων ημεδαπών, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα όπως προέκυψε από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι δύο ημεδαποί ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τεσσάρων (4) κλοπών και συγκεκριμένα από τρία (3) καταστήματα και ένα νηπιαγωγείο, κατά το χρονικό διάστημα από 02.11.2025 έως την 17.01.2026 αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 3.224 ευρώ, (4) επιταγές, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και ηλεκτρονική ταμπλέτα και λοιπά αντικείμενα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και τρία μαχαίρια.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.