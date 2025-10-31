Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις κλοπών από οχήματα

Εξιχνιάστηκαν έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, εννέα περιπτώσεις κλοπών από οχήματα, που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου του έτους 2025 σε παραλιακές περιοχές της Ξάνθης.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών – μελών εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις διαρρήξεις οχημάτων, κατηγορούμενων για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι δυο ημεδαποί είχαν εντοπισθεί και συλληφθεί την 22-7-2025 κατηγορούμενοι για τη διάρρηξη οχήματος που ήταν σταθμευμένο σε παραλιακή περιοχή της Ξάνθης, από το εσωτερικό του οποίου είχαν αφαιρέσει διάφορα έγγραφα – αντικείμενα και χρηματικά ποσά.

Έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα (από 4-6-2025 έως 20-7-2025), διέρρηξαν ακόμη οκτώ -8- οχήματα, τα οποία ήταν επίσης σταθμευμένα σε διάφορα παραλιακά σημεία της Ξάνθης, προκαλώντας φθορές.

Κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων οι δράστες αφαίρεσαν από το εσωτερικό των αυτοκινήτων διάφορα χρηματικά ποσά, τιμαλφή, γυαλιά ηλίου, είδη ρουχισμού, διάφορα εργαλεία, έγγραφα και αντικείμενα καθώς επίσης και πλήθος τραπεζικών καρτών ενώ στη συνέχεια με τη χρήση ορισμένων εξ΄ αυτών πραγματοποιούσαν διάφορες συναλλαγές και αναλήψεις χρημάτων.

Το προανακριτικό έργο ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.