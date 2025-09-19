Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις κλοπών

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας εξιχνιάστηκαν δώδεκα περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων δέκα τετελεσμένες και δύο σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 25 έως και 30-8-2025 σε οικισμούς της Καβάλας και της Ξάνθης.

Σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, κατηγορούμενων για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών διακριβώθηκε ότι οι δράστες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν δύο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα από οικισμούς της Ξάνθης με τα οποία στη συνέχεια μετέβησαν σε οικισμούς της Καβάλας και προέβησαν συνολικά σε εννιά διαρρήξεις καταστημάτων – επιχειρήσεων προκαλώντας φθορές, αφαιρώντας από το εσωτερικό των επτά εξ΄ αυτών κατά περίπτωση διάφορα χρηματικά ποσά, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και μία ηλεκτρονική συσκευή (tablet).

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε αφαίρεσαν από οικισμό της Καβάλας ένα αγροτικό μηχάνημα το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψαν σε έτερο οικισμό της περιοχής.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα οχήματα και το αγροτικό μηχάνημα τα οποία παρελήφθησαν από τους ιδιοκτήτες τους.

Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.