PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη 49χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα

ΔΙΑΣ
13:39 | 03/11/2025

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 29-10-2025, 49χρονη ημεδαπή και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 29-10-2025, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν την 49χρονη να κινείται πεζή στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και την κάλεσαν σε έλεγχο όπου εντόπισαν την κατοχή της -12- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Διαβάστε επίσης

Στη συνέχεια σε έλεγχο οικίας όπου διέμενε εντοπίστηκαν επιπλέον:

  • -174- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • -34- γραμμ. παραισθησιογόνων μανιταριών,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis