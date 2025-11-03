Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη 49χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 29-10-2025, 49χρονη ημεδαπή και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 29-10-2025, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν την 49χρονη να κινείται πεζή στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και την κάλεσαν σε έλεγχο όπου εντόπισαν την κατοχή της -12- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Διαβάστε επίσης

Στη συνέχεια σε έλεγχο οικίας όπου διέμενε εντοπίστηκαν επιπλέον:

-174- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-34- γραμμ. παραισθησιογόνων μανιταριών,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.