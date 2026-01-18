Από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει πλήθος κλοπών

Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει πλήθος κλοπών σε οικίες και επιχειρήσεις, στις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε στις 15.1.2026 και προχθες (16.1.2026), οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Κορινθίας, όπου συνελήφθησαν -8- ημεδαποί, ηλικίας από 22 έως 32 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Διαβάστε επίσης

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -2- ημεδαπούς, ηλικίας 25 και 32 ετών, αντίστοιχα.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, ύστερα από αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι, από το μήνα Αύγουστο έως και το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2025, οι ανωτέρω συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση κλοπών σε οικίες και επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ειδικότερα, αναφορικά με την μεθοδολογία τους και τον τρόπο δράσης τους, οι συλληφθέντες, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, χρησιμοποιώντας διάφορα οχήματα, προκειμένου να μην καθίσταται εύκολος ο εντοπισμός τους, ενώ έχοντας πλήρως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μετέβαιναν σε οικίες και επιχειρήσεις, κυρίως βραδινές ώρες και αφαιρούσαν μεταξύ άλλων, χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρικές συσκευές και ακολούθως τρέπονταν σε φυγή.

Πιο συγκεκριμένα, είχαν διαπράξει συνολικά -26- περιπτώσεις κλοπών, -4- περιπτώσεις αποπειρών κλοπών, καθώς και -1- περίπτωση κλοπής οχήματος, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -440.000- ευρώ.

Τέλος, σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-4- οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων,

κινητά τηλέφωνα,

διαρρηκτικά εργαλεία,

είδη ένδυσης και

αντικείμενα, το νόμιμο κατοχής των οποίων ερευνάται.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων παρόμοιων αδικημάτων.