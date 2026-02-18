Από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις απατών

Εξαρθρώθηκε, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την 16 και 17.2.2026, σε περιοχή της Αττικής, από τους ανωτέρω αστυνομικούς, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, -2- ημεδαποί, 43χρονος και 63χρονη, αντίστοιχα.

Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και απάτες, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -2- ημεδαπούς ηλικίας 45 και 63 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε Κατάστημα Κράτησης, 44χρονη ημεδαπή καθώς και άγνωστους συνεργούς τους.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, από το μήνα Ιούνιο του 2024 έως και τη σύλληψή τους, είχαν διαπράξει συνολικά -11- περιπτώσεις απατών και -4- περιπτώσεις αποπειρών αυτών, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, παραθέτοντάς τους ψευδή στοιχεία ως αληθή, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο ξεπερνά τις -10.000- ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη δράση τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, επιβαίνοντες σε οχήματα που κατείχαν για μικρό χρονικό διάστημα, πλησίαζαν ανυποψίαστους πεζούς ηλικιωμένους παθόντες και με το πρόσχημα ότι γνωρίζουν συγγενικά τους πρόσωπα, τους ζητούσαν να επιβιβαστούν στο όχημα και ακολούθως τους μετέφεραν σε Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης χρημάτων Τραπεζών, προκειμένου οι παθόντες καθ΄ υπόδειξή τους να πραγματοποιήσουν αναλήψεις χρημάτων ή ακόμα και στις οικίες τους όπου τους έπειθαν να τους παραδώσουν οι ίδιοι χρήματα ή τιμαλφή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.