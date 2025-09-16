Απίστευτη καταδίωξη στα Άνω Λιόσια- Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στον οικισμό Γεννηματά στα Άνω Λιόσια, όταν δικυκλιστής σε ασημί Kawasaki χωρίς πινακίδες αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της αστυνομίας.

Ακολούθησε άγρια καταδίωξη, με το δίκυκλο να κατευθύνεται προς την Περιφερειακή Αιγάλεω και στη συνέχεια στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί, ο αναβάτης με λάκτισμα προκάλεσε την ανατροπή υπηρεσιακής μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί στα άνω και κάτω άκρα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο 401.

Ο δράστης εγκατέλειψε το μηχανάκι στην οδό Δυναστείας Δουκών και τράπηκε σε φυγή πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση. Το δίκυκλο μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Φυλής.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.

Κατερίνα Ρίστα

