Απήγαγαν κτηνίατρο για να μάθουν πού κρύβει… 180.000 ευρώ

Σκηνικό που θυμίζει… ταινία θρίλερ καταγγέλλει ότι έζησε ένας 47χρονος κτηνίατρος από την Κυπαρισσία, ο οποίος ισχυρίζεται πως έπεσε θύμα οργανωμένης απαγωγής από τέσσερις κουκουλοφόρους που είχαν στόχο να μάθουν πού κρύβονται περίπου… 180.000 ευρώ στο πατρικό του σπίτι στα Σεπόλια.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com ήταν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης, όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ετοιμαζόταν να μπει στο σπίτι του. Ξαφνικά, τέσσερις άνδρες με full-face πετάχτηκαν από το σκοτάδι, τον ακινητοποίησαν και τον «φόρτωσαν» σε όχημα χωρίς να του αφήσουν περιθώριο αντίδρασης.

Διαβάστε επίσης

Το αυτοκίνητο έφυγε με ταχύτητα και κατευθύνθηκε σε μια εγκαταλελειμμένη παραλιακή περιοχή, όπου οι δράστες –με πιεστικό και ωμό τρόπο– τον ανάγκασαν να αποκαλύψει την ύπαρξη των χρημάτων.

Δύο από τους κουκουλοφόρους άρπαξαν τα κλειδιά του και έφυγαν με το δικό τους όχημα για το σπίτι του, ενώ οι άλλοι δύο έμειναν μαζί του, κρατώντας τον υπό συνεχή πίεση.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες επέστρεψαν οδηγώντας πλέον το αυτοκίνητο του 47χρονου, το οποίο –όπως καταγγέλλει– είχαν ήδη σηκώσει από το σπίτι του, μαζί με 25.000 ευρώ που βρήκαν εκεί.

Το «θρίλερ» ολοκληρώθηκε σε μια αγροτική περιοχή στο Βασιλικό, όπου οι άγνωστοι τον εγκατέλειψαν, παίρνοντας όμως μαζί τους τα κλειδιά του οχήματος.

Ο 47χρονος περπάτησε μέχρι το κοντινότερο καφενείο και από εκεί κάλεσε την Αστυνομία, περιγράφοντας όσα έζησε.