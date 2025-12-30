«Apex»: Ένα θανάσιμο ανθρωποκυνηγητό με τους Σαρλίζ Θερόν και Τάρον Έτζερτον

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το επερχόμενο θρίλερ επιβίωσης με τίτλο «Apex», όπου η Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) έρχεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη στην άγρια φύση της Αυστραλίας.

Στο πλευρό της πρωταγωνιστούν οι Τάρον Έτζερτον (Taron Egerton) και Έρικ Μπάνα (Eric Bana).

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «μια γυναίκα που πενθεί, δοκιμάζει τα όριά της στην αυστραλιανή έρημο όταν ξαφνικά παγιδεύεται σε ένα φονικό παιχνίδι με έναν κατά συρροή δολοφόνο».



Tην σκηνοθεσία υπογράφει ο Ισλανδός Μπαλτάζαρ Κορμακούρ (Baltasar Kormákur) σε σενάριο του Τζέρεμι Ρόμπινς (Jeremy Robbins).