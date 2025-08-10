Απετράπη τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας μετά από επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, πρωινές ώρες της 6-8-2025, -3- άτομα, 25χρονος, 31χρονη και 18χρονη, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας που διέπρατταν απάτες κατά συναυτουργία στην περιοχή του Πειραιά.

Ειδικότερα, οι -3- κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους λογιστές, κάλεσαν στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα προσπάθησαν να την πείσουν να τους παραδώσει χρηματικό ποσό.

Η γυναίκα ενημέρωσε την ανωτέρω αστυνομική υπηρεσία και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί οργανώνοντας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και τη στιγμή που η παθούσα παρέδιδε το χρηματικό ποσό, ακινητοποίησαν τους -3- κατηγορούμενους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους λογιστές, διέπρατταν απάτες κατά συναυτουργία.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου εξιχνιάστηκε ακόμα μία περίπτωση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου όπου ο 25χρονος κατηγορούμενος απέσπασε χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.