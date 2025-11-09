Απ. Μούρτης: Μου διαφεύγει όμως το όνομα του Υπουργού που είπε το αμίμητο ... Σε περίπτωση ληστείας, κάντε ότι κοιμάστε καλύτερα…

Θέση για όλα όσα συνέβησαν στο Φράγμα του Αλιάκμονα πήρε ο Απόστολος Μούρτης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας με ανάρτησή του στο facebook, καυτηρίασε το γεγονός πως ο 21χρονος ενώ βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα και έπρεπε να προστατέψει τόσο την ζωή την δικιά του, όσο και της κοπέλας που επέβαινε στο αμάξι μαζί του, τελικά βρέθηκε και κατηγορούμενο από πάνω.

Να θυμίσουμε πως ο 21χρονος που δέχθηκε την φονική επίθεση, την Δευτέρα το πρωί, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή Βέροιας, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία.

«Νεαρός 21 ετών, θύμα ληστείας αυτός με τη σύντροφό του…

Σώζει τον εαυτό του και τη σύντροφο του , από απόπειρα ανθρωποκτονίας με όπλο και εμπράγματη ληστεία…

Ακινητοποιεί τον δράστη που τραυματίζεται…

Περιθάλπει τον άνθρωπο που λίγα λεπτά πριν τον πυροβόλησε για να τον ληστέψει και ίσως να του είχε αφαιρέσει και τη ζωή…



Και τώρα βρίσκεται κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ο ίδιος…μέχρι αποδειξεως του εναντίον!!!

Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω…

Ήθελα να ξέρα πού αλλού γίνονται αυτά… Μόνο ευλογημένο να είναι το παλικάρι που μεγάλωσε σε ελληνική οικογένεια με αρχές! Μου διαφεύγει όμως το όνομα του υπουργού που είπε το αμίμητο: Σε περίπτωση ληστείας, κάντε ότι κοιμάστε καλύτερα… Μωρέ πως τον λένε, πώς τον λένε… Λες να είχε δίκιο; Το μόνο σίγουρο είναι πως με αυτήν την κατάσταση, στη συνείδηση του κόσμου, ο «υπουργός» δίκιο θα είχε!»

