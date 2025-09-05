Άντρας κρατούσε αιχμάλωτη Σουηδή - Χτύπησε αστυνομικό κατά την σύλληψή του

Συνελήφθη βραδινές ώρες της 3/4-9-2025 στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, την 3-9-2025 το απόγευμα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν από τις σουηδικές Αρχές, μέσω του Τμήματος Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, για υπόθεση αρπαγής γυναίκας, πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους ανωτέρω αστυνομικούς στην οικία του κατηγορούμενου στην Ξάνθη.

Διαβάστε επίσης

Κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίσθηκε γυναίκα, υπήκοος Σουηδίας, την οποία ο συλληφθείς κατηγορείται ότι κατακρατούσε παράνομα στην οικία του και με χρήση σωματικής βίας της αποσπούσε χρήματα, μην επιτρέποντας να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους οικείους της.

Η παθούσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης για παροχή πρώτων βοηθειών ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, χτυπώντας έναν από τους αστυνομικούς. Μάλιστα, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους -1,1- γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.