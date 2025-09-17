Άντρας βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του – Τι “βλέπει” η ΕΛ.ΑΣ

Το πτώμα ενός 68χρονος εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (17.09.25) στην οδό Αρέθα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news τον 68χρονο βρήκε πεσμένο μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του, φιλικό του πρόσωπο. Άμεσα ενημερώθηκαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο. Κατά την αυτοψία των Αρχών εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος οι οποίες όπως όλα δείχνουν προκλήθηκαν από την πτώση του άτυχου άνδρα, στο έδαφος.

Από τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, ενώ φως στα αίτια θανάτου του 68χρονου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.