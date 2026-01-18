Αντίσταση στρατιωτικού σε αστυνομική επιχείρηση – Τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί

Του Ηλία Προύφα

Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στο Σουφλί Έβρου, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση υποθέσεων ναρκωτικών και παράνομων δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν περίπου 20 προσαγωγές, από τις οποίες προέκυψαν και συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και οργανώθηκε σε κεντρικό επίπεδο, κατόπιν αξιοποίησης συγκεκριμένων πληροφοριών, και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή ειδικών αστυνομικών δυνάμεων. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν εφόδους σε κατοικίες υπόπτων, με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων εκπαιδευμένων στον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις έρευνες, στην κατοχή ενός εκ των στρατιωτικών εντοπίστηκαν ποσότητα κάνναβης, σιδερογροθιά, μαχαίρια, γκλοπ, καθώς και η ναρκωτική ουσία κοδεΐνη, στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας εκ των συλληφθέντων στελεχών του Στρατού, επαγγελματίας οπλίτης, φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη διάρκεια της προσαγωγής του στις αστυνομικές αρχές. Όπως αναφέρεται, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην άμεση ακινητοποίησή του, ολοκληρώνοντας τη σύλληψη χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω επεισόδια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ για τα στρατιωτικά στελέχη προβλέπεται η παραπομπή τους στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ξάνθης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη στρατιωτική και ποινική νομοθεσία.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.

