Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Διπλό έγκλημα, με θύματα έναν 67χρονο και έναν ακόμη άνδρα, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) μέσα σε κάμπινγκ, στην περιοχή Φοινίκουντα, της Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, ο Κ. Τ., αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης

Λίγα μέτρα από το άψυχο σώμα του 67χρονου εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ηλικίας περίπου 50 με 55 ετών, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να ξεφύγει.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία, ένας άγνωστος δράστης εισέβαλε στον χώρο του κάμπινγκ κρατώντας όπλο και στην συνέχεια πυροβόλησε εναντίον του 67χρονου, με αποτέλεσμα να το σκοτώσει ακαριαία. Κατόπιν, ο δράστης στράφηκε εναντίον του δευτέρου άνδρα και τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Αμέσως μετά ο δράστης διέφυγε, ενώ περίοικοι που αντελήφθησαν τους πυροβολισμούς ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας διενεργεί την έρευνα για την συλλογή στοιχείων από τον χώρο του κάμπινγκ , ενώ λαμβάνουν καταθέσεις από τους ενοίκους. Παράλληλα, αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.

Να σημειωθεί πως πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε δεχθεί κατά το παρελθόν, επίθεση με αεροβόλο όπλο στο πρόσωπο χωρίς όμως να κατονομάσει το δράστη συγκεκριμένο στις Αρχές.

Να σημειωθεί το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αρκετό κόσμο αυτό το διάστημα.

newsbomb.gr