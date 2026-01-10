Ανωτατοποιείται η Πυροσβεστική Ακαδημία: Πιστοποίηση σπουδών αντίστοιχη των ΑΕΙ

Έμφαση στην αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των πυροσβεστικών δυνάμεων δίνεται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη» που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (8/1) και το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ανωτατοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης, διοίκησης και πιστοποίησης σπουδών, αντίστοιχο των ΑΕΙ. «Αναδιοργανώνουμε πλήρως την Πυροσβεστική Ακαδημία, όπου πρακτικά αναβαθμίζεται σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο θα στελεχώνεται με μέλη ΔΕΠ, μόνιμους δηλαδή καθηγητές σε εξειδικευμένα αντικείμενα» δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Διαβάστε επίσης

Παράλληλα, η Ακαδημία θα στελεχώνεται με μέλη ΔΕΠ σε εξειδικευμένα αντικείμενα και θα υπάρχει δυνατότητα α’, β’ και γ’ κύκλου σπουδών, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

«Υποχρεωτικά από τη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης για να ανελιχθεί κάποιος ως ανώτατος αξιωματικός»

Εκτός αυτού δημιουργείται σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών. Σκοπός είναι η παραγωγή στελεχών υψηλού επιπέδου και η ενίσχυση ικανοτήτων διοίκησης και στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. «Η Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών είναι κάτι αντίστοιχο με την ΣΕΘΑ (Σχολή Εθνικής Άμυνας) για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως για να ανελιχθεί κάποιος ως ανώτατος αξιωματικός, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει περάσει τη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης. Ενώ, όσον αφορά το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος και την πιστοποίηση εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος, θα υπάρχει μία αναβάθμιση όσον αφορά το περιεχόμενο σπουδών τους» σημείωσε ο υπουργός.

Ο μετασχηματισμός της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής γνώσης, περνά ταυτόχρονα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μέσα από το Κέντρο Εκπαιδεύσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Το κέντρο αυτό θα παρέχει πιστοποιημένη κατάρτιση και μετεκπαίδευση του προσωπικού του Π.Σ. και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας, αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντικείμενα πυρόσβεσης, διάσωσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μέσα από το κέντρο αυτό θα παρέχεται επίσης και η πιστοποίηση των εθελοντών και των εθελοντριών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Να σημειωθεί ότι, το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή για διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, με σκοπό να τεθεί προς ψήφιση στα τέλη Φεβρουαρίου, το αργότερο αρχές Μαρτίου και να ισχύσει από την επόμενη κιόλας αντιπυρική περίοδο.

Επιμέλεια - Καλλιρόη Πεπονή

cnn.gr