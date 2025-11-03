Άνοιξε τις πύλες της η Λέσχη Σίτισης του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου

Αποτελούσε πάγιο αίτημα και όνειρο πολλών χρόνων η λειτουργία Λέσχης Σίτισης στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και από σήμερα έγινε πραγματικότητα. Η Λέσχη Σίτισης άνοιξε τις πύλες της προσφέροντας έναν "χώρο, ανθρώπινο, λειτουργικό και γεμάτο θαλπωρή" όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης.

Η προσπάθεια για τη δημιουργία της Λέσχης Σίτισης, διήρκεσε μια δεκαετία, μετά από πολλές επίμονες προσπάθειες. Για τον λόγο αυτό ο κ. Πικράκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως "ιστορική για το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου".

Αναλυτικότερα, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Μια Ιστορική Στιγμή για το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Μέσα στη γενική δυσθυμία και τα δυσάρεστα γεγονότα των τελευταίων ημερών, η Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων μας ως μια ημέρα ορόσημο.

Σήμερα γράφεται μια νέα σελίδα στην ιστορία της Αστυνομίας του Ηρακλείου: η ημέρα που η Λέσχη Σίτισης του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου άνοιξε επίσημα τις πόρτες της.

Ένα έργο πνοής, ένα όνειρο δεκαετιών, παίρνει σάρκα και οστά, προσφέροντας ζεστασιά, συντροφικότητα και αξιοπρέπεια στους εν ενεργεία και απόστρατους αστυνομικούς και στις οικογένειές τους.

Η ιδέα της δημιουργίας μιας λέσχης σίτισης γεννήθηκε πριν από περισσότερο από δέκα χρόνια, μέσα από την αγνή επιθυμία των αστυνομικών του Ηρακλείου να αποκτήσουν έναν χώρο ανθρώπινο, λειτουργικό, γεμάτο θαλπωρή.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτό το όραμα και ανέλαβε να το κάνει πραγματικότητα , σε εποχές δύσκολες, τότε που η κρίση και τα μνημόνια δοκίμαζαν τις αντοχές όλων μας.

Η υπηρεσία δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει το κόστος. Όμως, όταν υπάρχει θέληση, πίστη και συνεργασία, τα εμπόδια ξεπερνιούνται.

Η Ένωσή μας απευθύνθηκε στον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, και εκείνος, χωρίς δεύτερη σκέψη, δήλωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα σταθεί αρωγός και χρηματοδότης αυτού του σπουδαίου έργου.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια μακρά, επίμονη, αλλά όμορφη διαδρομή. Ένας αγώνας που κράτησε ολόκληρη δεκαετία, γεμάτη προκλήσεις, επιμονή, υπομονή και αμέτρητες ώρες προσπάθειας.

Ταξιδέψαμε δεκάδες φορές στην Αθήνα, για να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία και να ξεκλειδώσουμε διαδικασίες.

Διοργανώσαμε εκδηλώσεις, χορούς και δράσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Πιέσαμε, επιμείναμε, αντισταθήκαμε στις καθυστερήσεις και τις αγκυλώσεις της διοίκησης, πάντα με ψυχή και συλλογικό πνεύμα.

Και κάθε φορά που χρειαζόμασταν ενθάρρυνση, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ήταν εκεί , με χαμόγελο, προθυμία και στήριξη. Η σημερινή ημέρα δεν ανήκει σε πρόσωπα ή φορείς· ανήκει σε όλους.

Το έργο αυτό δεν έχει “πατέρες”, έχει αποδέκτες:

τους αστυνομικούς του Ηρακλείου, εν ενεργεία και απόστρατους, και τις οικογένειές τους, που θα απολαμβάνουν πλέον έναν χώρο αντάξιο της προσφοράς και του μόχθου τους.

Ευχόμαστε καλή δύναμη στους συναδέλφους που ανέλαβαν τη διαχείριση αυτού του νέου, πρωτόγνωρου για όλους μας εγχειρήματος.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους, έτοιμη να στηρίξει και να ενισχύσει τη λειτουργία της Λέσχης.

Κλείνοντας, νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε ένα θερμό, ειλικρινές και μεγάλο “ευχαριστώ” προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, και προς την Περιφέρεια Κρήτης, για τη σχεδόν αποκλειστική χρηματοδότηση και την αμέριστη συμπαράστασή τους.

Σήμερα αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι, όταν ενωθούμε, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα.

Γιατί αυτό το έργο είναι κάτι παραπάνω από μια λέσχη, είναι σύμβολο ενότητας, αλληλεγγύης και αγάπης για τον συνάδελφο».

