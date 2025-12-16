Ανήλικος πούλησε ναρκωτικά σε δυο ενήλικους

Συνελήφθη, το Σάββατο το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα για πώληση και κατοχή ναρκωτικών, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, το Σάββατο το μεσημέρι, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου εντόπισαν τον ανήλικο να κινείται πεζός και σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 0,9 γραμμάρια κάνναβης, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι έτεροι δυο κατηγορούμενοι άνδρες, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3,3 γραμμάρια κάνναβης και μία λειτουργική ζυγαριά ακριβείας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του κατηγορούμενου ανήλικου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 7,9 γραμμάρια κάνναβης και το χρηματικό ποσό των -30- ευρώ.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο ανήλικος είχε πωλήσει την κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών (3,3 γραμμάρια κάνναβης) στους δυο ενήλικους άνδρες έναντι χρηματικού ποσού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.