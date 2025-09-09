Ανήλικος επιτέθηκε σε αστυνομικό μπροστά στη μητέρα του μέσα σε Αστυνομική Υπηρεσία

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου 2025 στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, όταν ανήλικος ηλικίας 17 ετών, ελληνικής υπηκοότητας, επιτέθηκε απρόκλητα σε αστυνομικό που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του μαζί με τη μητέρα του, 45χρονη Ελληνίδα, η οποία βρισκόταν επίσης στο σημείο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη κινητοποίηση της υπηρεσίας και οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος των δύο συλληφθέντων.

Διαβάστε επίσης

Λίγο πριν το επεισόδιο, δικυκλιστές αστυνομικοί είχαν σταματήσει τον ανήλικο σε έλεγχο κυκλοφορίας και του είχαν βεβαιώσει διοικητικό πρόστιμο για οδήγηση μοτοποδηλάτου χωρίς άδεια οδήγησης, καθώς και χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους. Ο νεαρός μετέβη στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου στις 17.45, ζητώντας ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής ένστασης.

Ο αστυνομικός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού εξήγησε στον ανήλικο τις απαραίτητες διαδικασίες. Ωστόσο, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν λίγο αργότερα έφθασε στο σημείο και η μητέρα του.

Η παρουσία της φαίνεται ότι πυροδότησε ένταση στον νεαρό, ο οποίος άρχισε να φωνάζει και, χωρίς προφανή λόγο, χτύπησε τον αστυνομικό στο πρόσωπο.

Μετά το επεισόδιο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ανήλικου δράστη όσο και της μητέρας του, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην ένταση που δημιουργήθηκε.

Άμεσα ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας, ο οποίος έδωσε προφορική εντολή να αφεθεί ελεύθερη η 45χρονη μητέρα και στην πορεία και ο ανήλικος.

Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.