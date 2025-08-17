Ανήλικη σε κωματώδη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Πέντε συλλήψεις

Για ένα σοβαρό και ανησυχητικό περιστατικό εξέδωσαν ανακοίνωση οι αστυνομικές αρχές. Έκαναν γνωστό πως προέβησαν σε πέντε συλλήψεις διοργανωτών πάρτι σε χωριό του Βάλτου στο οποίο μέθυσε ανήλικη και εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, συνελήφθησαν, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο στο το απόγευμα, σε χωριό του Βάλτου πέντε ημεδαποί άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων. Οι συλλήψεις έγιναν από Αστυνομικούς Τμήματος Εμπεσού.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου κατά τη διεξαγωγή πάρτι νεολαίας σε υπαίθριο χώρο, μια 15χρονη κοπέλα εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης.

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομίου Αγρινίου και ακολούθως στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες από την πλευρά τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.