Ανευρέθηκε φυτεία κάνναβης σε δασική περιοχή των Ιωαννίνων

αστυνομικος
21:44 | 15/10/2025

Φυτεία κάνναβης βρέθηκε σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, η φυτεία εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη σε δασική έκταση, στο πλαίσιο επιχειρησιακών ερευνών σε περιοχές πρόσφορες για την παράνομη καλλιέργεια ναρκωτικών.

Από το σημείο εκριζώθηκαν χτες (14-10-2025) το πρωί και κατασχέθηκαν -120- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -10- έως -50- εκατοστά.

Η έρευνα της παραπάνω υπηρεσίας για την ανακάλυψη της ταυτότητας των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
