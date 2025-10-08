Άνδρες της Άμεση Δράσης Χανίων συνέλαβαν δύο νεαρούς ηλικίας 26 και 21 ετών

Σύλληψη δύο αλλοδαπών για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες πραγματοποίησαν αστυνομικοί στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, συνέλαβαν δύο νεαρούς ηλικίας 26 και 21 ετών, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στα συγκεκριμένα πρόσωπα βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 9 ναρκωτικά δισκία, το χρηματικό ποσό των 115 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνά.