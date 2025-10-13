Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε από σκάλες – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη όταν ένας νεαρός άνδρας έπεσε από σκάλες μέσα σε εσωτερικό χώρο και μεταφέρθηκε εν τέλει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, το συμβάν συνέβη γύρω στις 19:00, με Ιατρό και Διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάνουν άμεσα στο σημείο και να προχωρούν σε συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης.

Για τη σταθεροποίηση και διάσωση του τραυματία εφαρμόστηκαν ακινητοποίηση, εξασφάλιση αεραγωγού (ενδοτραχειακή διασωλήνωση) και αναζωογόνηση, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ο πολυτραυματίας διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση, ενώ πηγές της αστυνομίας αναφέρουν πως ο άνδρας έπεσε όταν έχασε τις αισθήσεις του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα, δύο μηχανές ταχείας απόκρισης και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά οκτώ διασώστες και έναν ιατρό του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: thestival.gr