Αποτάξεις δύο Αστυνομικών από την ΕΛ.ΑΣ. - "Πρωταγωνίστησαν" σε πολύκροτη υπόθεση

Σοβαρές υπηρεσιακές εξελίξεις για δύο Αστυνομικούς που "πρωταγωνίστησαν" σε πολύκροτη υπόθεση ή οποία συντάραξε το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα skai.gr , και επίσημα εκτός του Σώματος της ΕΛΑΣ τέθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, που κατηγορούνται για σοβαρότατη υπόθεση που αφορά τα ανήλικα παιδιά τους.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή συνεδρίασε το πειθαρχικό της ΕΛΑΣ και η απόφαση που ελήφθη ήταν και οι δύο να αποταχθούν.

Ο αστυνομικός της Βουλής, που είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Τριπόλεως και η αστυνομικός σύζυγος του δεν παρευρέθησαν αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους δύο τους συνηγόρους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το skai.gr, ο συνήγορος του αστυνομικού κ. Όθωνας Παπαδόπουλος υποστήριξε πως ο εντολέας αρνείται όλες τις κατηγορίες που του προσάπτουν και αφορούν τα ανήλικα παιδιά του.

Όπως φαίνεται όμως, δεν έπεισε τους ανώτατους αξιωματικούς που απαρτίζουν το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό οι οποίοι και «έδειξαν» στον προφυλακιστέο αστυνομικό την πόρτα της εξόδου από το Σώμα.