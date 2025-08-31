Άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr άνδρας ηλικίας 75 ετών για άγνωστους λόγους έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού του σε χωριό κοντά στην Χαλκίδα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας παραλήφθηκε από το σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.

Το τραγικό συμβάν έγινε το μεσημέρι της Κυριακής και η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη μη θέλοντας να πιστέψει αυτό που συνέβη.

Στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία η οποία ερευνά τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.