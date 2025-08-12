Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πηγάδι

Ένας 76χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός χθες το απόγευμα, γύρω σε υπαίθριο χώρο οικοπέδου ιδιοκτησίας του, στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε πέσει σε πηγάδι βάθους περίπου 15 μέτρων και διαμέτρου τεσσάρων μέτρων. Η σύζυγός του ανησύχησε για την απουσία του και γύρω στις επτά το απόγευμα κάλεσε την αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.

Η σορός του 76χρονου μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, κατόπιν εντολής των αρμόδιων αρχών.

