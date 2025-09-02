Ανατροπή στο επεισόδιο με Αστυνομικό σε κλαμπ, ο μάρτυρας «κλειδί»

Ανδρας που εμφανίστηκε και κατέθεσε στις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», ως βασικός μάρτυρας του επεισοδίου που εκτυλίχθηκε σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρίο Πατρών, με «πρωταγωνιστές» αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και δύο υπαλλήλους, ανατρέπει τα καταγγελλόμενα σε βάρος του ένστολου πως «τράβηξε» όπλο που κατείχε.

Πρόκειται για πρόσωπο το οποίο φέρεται να υποστηρίζει πως ο αστυνομικός τον επισκέφθηκε στο κλαμπ, όπου διασκέδαζε προκειμένου να του παραδώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, τα οποία είχε ξεχάσει νωρίτερα σε χώρο εστίασης.

Ο εν λόγω μάρτυρας φέρεται να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του αστυνομικού, πως κατά την είσοδό του στο κατάστημα δέχθηκε λεκτική επίθεση από υπάλληλο και στη συνέχεια γρονθοκοπήθηκε, ενώ τον έβγαλαν «σηκωτό» έξω από το κλαμπ. Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο, τόσο κατά τη σωματική έρευνα στον συνάδελφό τους, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας όσο και στοβ χώρο, δεν εντόπισαν όπλο.

Το υπηρεσιακό του όπλο, όπως πληροφορείται η «Π», βρέθηκε και κατασχέθηκε σε κατ’ οίκον έρευνα. Ακολούθησαν μετά από αλληλομηνύσεις οι συλλήψεις και των «4».

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, εξύβριση και απειλές, παραπέμφθηκαν να δικαστούν χθες στο αυτόφωρο, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 16 Σεπτεμβρίου και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μαρία Παπαγιαννακοπούλου

