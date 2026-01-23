PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Ανασυγκρότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

κρισεις
20:59 | 23/01/2026

H απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης:

 

Διαβάστε επίσης

Ανασυγκροτούμε το Ανώτατο Συμβούλιο Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

α. Τακτικά Μέλη :

(1) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρος
(2) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ Παναγιώτης
(3) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

β. Αναπληρωματικά Μέλη :

(1) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Αναστάσιος, ΔΚΤΗΣ ΔΙΔΑΕ
(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΓΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ΔΚΤΗΣ ΔΕΠ

 

- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυνόμος Α΄ ΡΕΝΤΑΣ Ανάργυρος και αναπληρωτής του ο
Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis