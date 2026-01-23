Ανασυγκρότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

H απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης:

Ανασυγκροτούμε το Ανώτατο Συμβούλιο Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :



α. Τακτικά Μέλη :

(1) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρος

(2) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ Παναγιώτης

(3) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

β. Αναπληρωματικά Μέλη :

(1) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Αναστάσιος, ΔΚΤΗΣ ΔΙΔΑΕ

(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΓΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ΔΚΤΗΣ ΔΕΠ

- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυνόμος Α΄ ΡΕΝΤΑΣ Ανάργυρος και αναπληρωτής του ο

Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.