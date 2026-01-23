Ανασυγκρότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

H απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης:
Ανασυγκροτούμε το Ανώτατο Συμβούλιο Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
α. Τακτικά Μέλη :
(1) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρος
(2) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ Παναγιώτης
(3) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
β. Αναπληρωματικά Μέλη :
(1) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Αναστάσιος, ΔΚΤΗΣ ΔΙΔΑΕ
(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΓΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ΔΚΤΗΣ ΔΕΠ
- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυνόμος Α΄ ΡΕΝΤΑΣ Ανάργυρος και αναπληρωτής του ο
Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.