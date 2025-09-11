Αναστάτωση στο Ψυχικό - Κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων

Ένα ανατριχιαστικό εύρημα προκάλεσε αναστάτωση στο Ψυχικό το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ένας περαστικός βρήκε ανθρώπινο κρανίο και οστά σε σημείο της περιοχής.

Αμέσως σχηματίστηκε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν τα οστά. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το ευρήμα εντοπίστηκε κοντά στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στις επόμενες ώρες θα γίνει ανθρωπολογική εξέταση, για να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης.

Πηγή: eleftherostypos.gr