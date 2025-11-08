Ανακρίνονται τρεις κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού

Το κατώφλι του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασαν το πρωί του Σαββάτου (8/11) τρεις κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού, μέλη της μιας από τις δύο αντίπαλες οικογένειες των Βοριζίων οι οποίες ευθύνονται για το αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Τα τρία άτομα , ο μεγαλύτερος αδελφός του νεκρού , ο ανιψιός και ο γαμπρός του κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού ήδη από τον Σεπτέμβριο, προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής και ερευνώνται τώρα για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση έχει προσελθει και η Τακτική Ανακρίτρια Ηρακλείου όπως η νομική τους εκπρόσωπος.

