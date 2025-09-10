Ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη σύλληψη γιατρού από τους "Αδιάφθορους"

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, νοσοκομειακός ιατρός, κατηγορούμενος για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος.

Ειδικότερα, η σύλληψη του ιατρού πραγματοποιήθηκε μετά την παραλαβή του προσημειωμένου χρηματικού ποσού των -3.000- ευρώ, το οποίο είχε απαιτήσει από συγγενή ασθενούς ως αντάλλαγμα για την επιτυχημένη έκβαση ιατρικής πράξης.

Περαιτέρω, από την κατοχή του συλληφθέντα, πέραν του προσημειωμένου ποσού, καθώς και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3.650- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και του ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι, αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα τόσο στα Σώματα Ασφαλείας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν ανάλογα περιστατικά τηλεφωνικά στα 210-8779700 και 10301 (όλο το 24ωρο με αστική χρέωση) ή στα 2314402640 και 2314402600 (για τη Βόρεια Ελλάδα) ή μέσω e-mail (δείτε εδώ αναλυτικά).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στον υπερσύνδεσμο: https://www.minocp.gov.gr/ypiresia-esoterikon-ypothesewn-somaton-asfaleias/