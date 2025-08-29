Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Συνεδρίασε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και πέραν των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, αναδείχθηκε η σημασία της κοινής ένστολης διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων την προσεχή Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18.00 στη Θεσσαλονίκη, με βασικό μας αίτημα τη γενναία οικονομική στήριξη όλων των ενστόλων, όπως επιτάσσουν και οι ιστορικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για ουσιαστική άρση των μνημονιακών μισθολογικών περικοπών.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, χαρακτήρισε μέγα ζήτημα την επιτυχή έκβαση της προσεχούς συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και της πορείας που θα ακολουθήσει προς του Υφυπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, καλώντας για άλλη μια φορά, όπως έκανε και στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, όλους τους αιρετούς εκπροσώπους του συνδικαλιστικού μας κινήματος και κάθε έναν συνάδελφο ξεχωριστά, να ανταποκριθούν μαζικά στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών.

Τα αιτήματά μας είναι δίκαια και με τη συμμετοχή μας θα αποδείξουμε ότι, όχι μόνο πιστεύουμε σε αυτά που διεκδικούμε, αλλά και ότι δεν είναι προσωπικό το ζήτημα της επιτυχίας της συγκέντρωσης. Η φωνή μας πρέπει να ακουστεί δυνατά, διότι το αίτημα αφορά την επιβίωση όλων των συναδέλφων μας, οι οποίοι δίνουν κάθε μέρα τον δικό τους αγώνα για να τα βγάλουν πέρα έχοντας εναποθέσει τις ελπίδες τους στο συνδικαλιστικό μας κίνημα. Πρόσθεσε δε ότι εκτός από τους εν ενεργεία αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς και στρατιωτικούς, θα δώσουν το δικό τους ξεχωριστό «παρών» με ανάλογα πανό τόσο οι απόστρατοι συνάδελφοί μας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ) όσο και τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φύλαξης (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.), οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους και στηρίζουν τον αγώνα μας.

Στη συνέχεια, τονίστηκε ότι τα τρέχοντα αιτήματα που έχουν συζητηθεί κατά τη συνάντηση του Προεδρείου με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία τον Ιούλιο, βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας – διαβούλευσης. Σε ό,τι αφορά ειδικά τα ζητήματα του ΤΑΠΑΣΑ, έχουν ορισθεί ως εκπρόσωποί μας στην υπό σύσταση Ομάδα εργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Σπυρίδων ΛΙΟΤΣΟΣ και ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών Θεμάτων και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΕΒΕΛΗΣ.

Αναλυτικά η προοπτική της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ΤΑΠΑΣΑ, όπως και του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας που επίσης μας έχει προβληματίσει, θα συζητηθούν σε επόμενες συνεδριάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας. Ενημερωτικά, αναφέρθηκε δε ότι ήδη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενέκρινε το ποσό των 2.500.000 ευρώ για την ικανοποίηση εκκρεμών αιτημάτων παροχής βοήθειας σε αιτούντες συναδέλφους μας ενώ το υπόλοιπο ποσό των 2.900.000 ευρώ θα εκταμιευθεί στη συνέχεια.

Κατά τη συνεδρίαση, μετά από πρόταση του μέλους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων κ. Ανέστη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ξεχώρισε επίσης το μείζον ζήτημα της προβληματικής έως και επικίνδυνης φύλαξης των «ευπαθών στόχων», σε όλη την Ελλάδα, και λόγω της βαρύνουσας σημασίας του θέματος, συμφωνήθηκε να υπάρξει συντονισμός νομικών ενεργειών και άλλων δράσεων, δεδομένου ότι παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και της ίδιας της Ομοσπονδίας, η αστυνομική διοίκηση όχι μόνο κωφεύει προκλητικά, αλλά δεν έχει τίποτε διδαχθεί ούτε από τις τραγικές δολοφονίες σκοπών αστυνομικών ούτε από τους συνεχιζόμενους τραυματισμούς δεκάδων άλλων αστυνομικών εξαιτίας των επιθέσεων που δέχονται με τον τρόπο που αναγκάζονται να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε στη συνέχεια ότι η Ομοσπονδία κλήθηκε να παρουσιάσει τις θέσεις της στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, όπου έχει ξεκινήσει η συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Τονίστηκε δε ότι για άλλη μια φορά, η Ελληνική Αστυνομία καλείται να εφαρμόσει μια πολιτική που τη μετατρέπει σε βασικό παράγοντα αντιμετώπισης του μεταναστευτικού τόσο με την καταστολή της παράνομης εισόδου/εξόδου και διαμονής στη χώρα, όσο και με τη λειτουργία κέντρων κράτησης – φυλακών, αποκλειστικά για αλλοδαπούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα επισημάνθηκαν τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν με τους ασυνόδευτους ανηλίκους, τις επιστροφές σε χώρες που είναι ανέφικτο να υλοποιηθούν ενώ αναφέρθηκαν και πολλά άλλα ζητήματα που θα οδηγήσουν σε περισσότερη γραφειοκρατία και θα αποσπάσουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό αστυνομικών από την κύρια αστυνομική τους δράση, αφού ουδείς έχει προβλέψει από πού και με τι πόρους θα εξευρεθεί η απαιτούμενη δύναμη.

Τέλος, συζητήθηκαν διάφορα θέματα λειτουργίας των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Εργασίας (εκλογικό μέτρο, αποζημιώσεις μετακινήσεων, τροφείων κλπ), μη παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η συνδικαλιστική λειτουργία συνιστά πρωτίστως απαιτητική συλλογική διαδικασία και δράση που δεν πρέπει να συγχέεται με την υπηρεσιακή πραγματικότητα γι’ αυτό και υπόκειται σε συγκεκριμένες καταστατικές προβλέψεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση εφόσον και όποτε χρήζουν αλλαγών, με πνεύμα καλής συνεργασίας και ανταλλαγής επιχειρημάτων, δύνανται να τροποποιούνται κατά τα προβλεπόμενα και με γνώμονα πάντα την αποτελεσματικότερη λειτουργία συνολικά του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

