Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ένα εύλογο και πολύ δίκαιο αίτημα που αφορά τη διευκόλυνση των σπουδαστών – μελών της αστυνομικής οικογένειας, ικανοποιείται με το άρθρο 28 του νόμου «Προσδιορισμός κρίσιμων οντοτήτων… κλπ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων.

Στο εξής, παρέχεται το δικαίωμα μετεγγραφής στους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν αδερφό ή αδερφή σπουδαστή στη Σχολή Αξιωματικών και τη Σχολή Αστυφυλάκων, επεκτείνοντας και στην Ελληνική Αστυνομίας το δικαίωμα που έως τώρα ίσχυε για τις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 28:

Στο άρθρο 76 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), περί μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 1, προστίθενται οι λέξεις «στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,»

β) στην παρ. 2, προστίθενται οι λέξεις «στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,»,

γ) στην περ. α) της παρ. 3, προστίθενται οι λέξεις «ή, με εξαίρεση τον αιτούντα, σε Α.Σ.Ε.Ι., στη Σ.Σ.Α.Σ., σε Α.Σ.Σ.Υ., στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,» και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 76 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Φοιτητής/Φοιτήτρια προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)/ Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.), που έχει έναν αδελφό ή μία αδελφή που φοιτά σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α., Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), σε Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, δύναται, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, να αιτηθεί μετεγγραφή, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος σπουδών.

Δύο (2) ή περισσότερα αδέλφια που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α., Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), σε Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και αποτελούν μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, δύνανται, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, αυτοτελώς ή από κοινού, να αιτηθούν μετεγγραφή σε όλα τα έτη σπουδών τους. 3. Για τη μετεγγραφή των παρ. 1 και 2 ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τουλάχιστον δύο (2) αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., ή, με εξαίρεση τον αιτούντα, σε Α.Σ.Ε.Ι., στη Σ.Σ.Α.Σ., σε Α.Σ.Σ.Υ., στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς,

β) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος/της αιτούσας, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,

γ) ο αιτών/η αιτούσα δεν διαθέτει, ο ίδιος/η ίδια ή οι γονείς του/της, μεμονωμένα ή από κοινού, πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στην Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει το Τμήμα φοίτησής του/της,

δ) αποκλειστικά για τους αιτούντες της παρ. 1, το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων (17.500) ευρώ.»

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος