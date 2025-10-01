Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Συνεδρίασε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αναλύοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και σε ανακύπτοντα έκτακτα θέματα που τέθηκαν εκτός αυτής.

Ξεκινώντας την ενημέρωση του σώματος για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Εκτελεστικής Γραμματείας, ο Πρόεδρος αυτής, κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτυχή διοργάνωση και πραγματοποίηση της ένστολης διαμαρτυρίας μας στην 89η ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, τονίζοντας ότι αποτέλεσε το έναυσμα των όσων ακολούθησαν σε επίπεδο κυβερνητικών εξαγγελιών και εν συνεχεία των παρεμβάσεών μας για την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μέτρων που είχαν ανακοινωθεί. Τόνισε δε ότι το αποτέλεσμα διαψεύδει για άλλη μια φορά εκείνους που θεωρούν μάταιους τους αγώνες και ότι δήθεν οι συγκεντρώσεις δεν οδηγούν πουθενά…

Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει με την Π.Ο.ΑΞΙ.Α., υπήρξαν κοινές συναντήσεις με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. ΠΕΤΡΑΛΙΑ, ο οποίος κατενόησε τις ενστάσεις μας και αποδέχθηκε τελικά συγκεκριμένες (πέντε) ρυθμίσεις (υπ' αριθμ. 500/1/41α από 30/09/25), περιορίζοντας σημαντικά ορισμένες στρεβλώσεις και αδικίες, σε σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η εποικοδομητική κριτική που ασκήσαμε, αναγνωρίστηκε και οι προτάσεις μας θα ενσωματωθούν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, ώστε να υλοποιηθούν πριν το τέλος του 2025 και με ισχύ από 1ης Οκτωβρίου.

Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο, αναμένουμε την ψήφιση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας που έχει τεθεί σε διαβούλευση και το οποίο περιλαμβάνει άρθρο για τις ακούσιες νοσηλείες, ξεκαθαρίζοντας οριστικά ότι αυτές θα πραγματοποιούνται από το ΕΚΑΒ, όπως είχαμε τονίσει και κατά την τελευταία συνάντησή μας με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ. Με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η παραχώρηση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών κ.λ.π. του ΝΙΜΤΣ για την ενίσχυση του ΕΣΥ χωρίς να υπάρξει διαβούλευση και γι’ αυτό σε συνεργασία και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, θα εκφράσουμε την αντίθεσή μας. Θέση μας, ως γνωστόν είναι η ενίσχυση των νοσοκομειακών δομών του ΜΤΣ αλλά και η ίδρυση Νοσοκομείου Σωμάτων Ασφαλείας, ένα αίτημα το οποίο θα εξετασθεί προσεχώς, μετά από τη συζήτηση που είχαμε και με τον αρμόδιο Υπουργό (υπ' αριθμ. 605/13/97α από 11/04/25).

Σε ό,τι αφορά, το μείζον ζήτημα της επαρκούς στελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών και την εφαρμοζόμενη προβληματική διαδικασία μεταθέσεων – αποσπάσεων του αστυνομικού προσωπικού, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι η Ομοσπονδία θα ανοίξει το ζήτημα της ανακατανομής της αστυνομικής δύναμης. Με αφορμή και την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για τις αποσπάσεις (υπ' αριθμ. 301/1/269 από 26/09/25) και η οποία ήδη δοκιμάζεται στην πράξη, θέλουμε να τονίσουμε ότι χρειάζονται διευκρινίσεις και βελτιώσεις, καθώς και ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μην ανοίξει ο δρόμος για την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003 για το αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων, πολλώ δε μάλλον της καταστρατήγησης των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων. Για όλα αυτά και ενόψει συνάντησης με την Ηγεσία για διευκρινίσεις, ζήτησε από όλους να υποβάλλουν προτάσεις.

Ιδιαίτερη και λεπτομερής ενημέρωση έγινε για τη λειτουργία του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος αυτή θα συνεχιστεί σε επόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσία και των εκπροσώπων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, το Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για την καθιέρωση νέων ανταποδοτικών πόρων με βάση τις ολοένα αυξανόμενες αναθέσεις στην Ελληνική Αστυνομία πολλών αρμοδιοτήτων διαφόρων φορέων, κυρίως άλλων Υπουργείων (βεβαιώσεις αντιγράφων, άδειες οδήγησης, διαβατήρια, ταυτότητες, άδειες διαμονής αλλοδαπών κ.λ.π).

Τέλος, συζητήθηκαν λειτουργικά ζητήματα της Ομοσπονδίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος