Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς

Συνεχείς αστυνομικές επιτυχίες στον ακριτικό νομό μας – Ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας ενόψει των εορτών

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι επιτυχίες των αστυνομικών υπηρεσιών στον ακριτικό νομό Κιλκίς, ενισχύοντας ουσιαστικά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, με ζήλο, επαγγελματισμό και αφοσίωση στο καθήκον, προέβησαν στη σύλληψη επ’ αυτοφώρω δύο αλλοδαπών δραστών, οι οποίοι είχαν διαπράξει συνολικά εννέα (9) κλοπές στην πόλη του Κιλκίς.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων ανέρχεται σε περίπου 20.000 ευρώ σε χρηματικά ποσά και 17.000 ευρώ σε τιμαλφή.

Με τη σύλληψη των δραστών και την πλήρη εξιχνίαση των υποθέσεων, αποκαθίσταται το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της ακριτικής μας πόλης.

Οι συνάδελφοί μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες εργασίας και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, συνεχίζουν να δίνουν έναν διαρκή αγώνα αποκλειστικά υπέρ της προστασίας των πολιτών και της δημόσιας ασφάλειας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος