Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και της Νέας Περάμου αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας, της Βοιωτίας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αιγιαλείας.

Ειδικότερα, την 13-02-2026 σε συντονισμένη επιχείρηση της ανωτέρω υπηρεσίας, με τη συνδρομή συναδέλφων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε. συνελήφθησαν 5 άτομα 23, 22 και 19 ετών τα οποία τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες σε οικίες και καταστήματα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Προσέγγιζαν οικίες και καταστήματα (συνήθως ψιλικών) σε απομακρυσμένα σημεία και με χρήση διαρρηκτικών εργαλείων τα παραβίαζαν και αφαιρούσαν από το εσωτερικό τους χρυσαφικά, χρήματα και άλλα αντικείμενα όπως ποτά, τσιγάρα κ.α., τα οποία τα μεταπωλούσαν.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν είτε «επιχειρησιακά» οχήματα τα οποία στάθμευαν κρυμμένα κοντά στον οικισμό Μεγάρων, τα οποία φρόντιζαν να καθαρίζουν τακτικά ώστε να μην βρεθούν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος τους, είτε οχήματα το οποία αφαιρούσαν πριν τις πράξεις τους και έπειτα τα εγκατέλειπαν ή τα έκαιγαν.

Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, που η δράστες ήρθαν αντιμέτωποι με ενοίκους, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βία για να αφαιρέσουν αντικείμενα ή να διαφύγουν όπως έγινε στην περίπτωση ληστείας σε οικία 73χρονης σε χωριό του Αγρινίου όπου προκειμένου να διαφύγουν την έριξαν βίαια στο πάτωμα.

Σε έρευνα στις οικίες τους και την κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: χρυσαφικά και ρολόγια, 7 επιχειρησιακά αυτοκίνητα, πιστόλι-ρέπλικα και κυνηγετική καραμπίνα, ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν στις κλοπές, διαρρηκτικά εργαλεία και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων εξιχνιάστηκαν συνολικά 36 περιπτώσεις κλοπών και 2 ληστειών ενώ το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό άνω των -120.000- ευρώ.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των συναδέλφων μας στην προστασία της κοινωνίας και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.

Συγχαίρουμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην επιχείρηση και τους ευχόμαστε καλή δύναμη για την συνέχιση του σημαντικού τους έργου.

Για το Δ.Σ.

-Ο-

Πρόεδρος

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

ΤΖΙΜΑΣ Νικόλαος