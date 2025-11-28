Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας σχετικά με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικείμενων επικίνδυνων & έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων, χαμηλής θερμοκρασίας, παγετού κλπ), από ώρα 12:00’ σήμερα, Παρασκευή 28-11-2025 και μέχρι νεοτέρας, ισχύει υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, για το σύνολο του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Ως «αντιολισθητικά» νοούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.