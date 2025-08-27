Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων σχετικά με απάτες

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, δυο διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης, κατά τις οποίες, επιτήδειοι προσποιούμενοι τον λογιστή και υποστηρίζοντας ψευδώς ότι έχει εγκριθεί επίδομα το οποίο δικαιούνται οι καταγγέλλοντες, τους απέσπασαν αντίστοιχα τα χρηματικά ποσά -2.000- και -2.800- ευρώ περίπου.

Με στόχο την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών εξαπάτησης από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων συμβουλεύει:

να είναι προσεκτικοί με τέτοιου είδους τηλεφωνικές κλήσεις,

να κρατούν τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο τους έχουν καλέσει,

να μην καλούν πίσω έναν αριθμό που τους γνωστοποιήθηκε μέσω φωνητικού μηνύματος,

να είναι επιφυλακτικοί – να μην συζητάνε με οποιονδήποτε τους καλεί και ζητάει ευαίσθητες πληροφορίες,

να μην αποκαλύπτουν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής, τα στοιχεία της κάρτας τους ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου και

να μην δίνουν, σε καμία περίπτωση, τον κωδικό “PIN” της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή τον κωδικό πρόσβασης του τραπεζικού τους λογαριασμού μέσω e-banking

Ενημερώστε φίλους, συγγενείς και κυρίως τους ηλικιωμένους, προκειμένου να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης.

Καλούμε του πολίτες, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην Αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό «100».

Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) στην ενότητα Οδηγός του Πολίτη και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (https://cyberalert.gr).